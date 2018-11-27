Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Станкевич припечатал ПРАВДОЙ: "Порошенко загонит Украину в МОГИЛУ!" Ве...
Владимир Путин: Если мы и дальше будем пережевывать вчерашние проблемы, даже в п...
«Скрытно подойти к Керченскому каналу и пройти через него»: ФСБ обнародовала док...
Россия не нарушает международное право в Керченском проливе: Развенчиваем мифы у...
Главная / Карикатуры

В неудобном положении

27 ноября 2018, 20:24  •  89 • Карикатуры

После инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение, вызвав недовольство многих политиков и депутатов Верховной рады.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

89
Источник
Похожие новости
27 ноября 2018, 20:24
В неудобном положении
20 ноября 2018, 16:09
Кто крайний?
20 ноября 2018, 19:24
На маленьком плоту...

21 ноября 2018, 21:24
Беспроигрышная партия
23 ноября 2018, 15:39
Пили отсюда
26 ноября 2018, 15:09
Топор войны
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии пого...
27 ноября 2018, 05:24
«Было бы смерти подобно»: Соцсети обсуждают, почему Украина не объявила военное полож...
27 ноября 2018, 00:52
До вчерашнего дня мы не имели доказательств?
27 ноября 2018, 05:24
Военное положение будет действовать в 10 областях Украины
27 ноября 2018, 11:54
«Предлагают на максимальных скоростях оторваться и уйти»: хронология событий в Керчен...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
26 ноября 2018, 00:09
Погранслужба ФСБ России подбила украинские боевые катера, заявили в Минобороны Украины
21 ноября 2018, 12:09
Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
21 ноября 2018, 12:54
Телеканал CNN «растоптал» репутацию Хиллари Клинтон
22 ноября 2018, 21:24
Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии
22 ноября 2018, 11:39
«Заболел после встречи с Путиным»: СМИ намекнули на странное стечение обстоятельств смерти главы ГРУ Коробова
23 ноября 2018, 23:24
«Нет, ни в коем случае»: Словакия выступила против строительства «Северного потока - 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.