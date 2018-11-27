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В неудобном положении
27 ноября 2018, 20:24 • 89 • Карикатуры
После инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение, вызвав недовольство многих политиков и депутатов Верховной рады.
© Виталий Подвицкий
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