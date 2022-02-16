В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности

Впервые за последние несколько лет в небе над Донбассом появились истребители.Жители сразу нескольких районов Донецка сообщают, что сегодня в небе над окрестностями столицы ДНР были замечены боевые самолеты неизвестной принадлежности. Информацию по этому поводу опубликовал «Телеграм»-канал «Сводки ополчения Новороссии».«Жители Донецка сообщают о появлении над городом истребителей, что является экстраординарным событием», — сообщает «Телеграм»-канал «Сводки ополчения Новороссии».Какие-либо подробности, связанные с пролетом истребителей в данное время отсутствуют. Официальных комментариев, по этому поводу, от властей Донецка не поступало.Между тем, в течение последних несколько часов, на Донбассе замечена высокая активность ВСУ. Некоторые жители Донецка утверждают, что слышали звуки работы реактивных двигателей самолетов. В то же время по данным мониторингового ресурса «ADS-B Exchange» никаких самолетов в районе Донбасса не фиксировалось. Вполне возможно, что резкие звуки вызваны работой газотурбинных установок танков Т-80.