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В НБУ заявили о росте международных резервов Украины
13 февраля 2020, 21:54 • 77 • Украина
В Национальном банке Украины заявили о росте чистых международных резервов страны.
РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на украинский регулятор.
«Чистые международные резервы Национального банка Украины за январь выросли на 6,5% — до $16,8 млрд», — пишет агентство.
Ранее руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможности краха экономики Украины из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны.
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