В НБУ заявили о росте международных резервов Украины

В Национальном банке Украины заявили о росте чистых международных резервов страны.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на украинский регулятор.

«Чистые международные резервы Национального банка Украины за январь выросли на 6,5% — до $16,8 млрд», — пишет агентство.

Ранее руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможности краха экономики Украины из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны.