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В НБУ заявили о росте международных резервов Украины

13 февраля 2020, 21:54  •  77 • Украина
В Национальном банке Украины заявили о росте чистых международных резервов страны.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на украинский регулятор.

«Чистые международные резервы Национального банка Украины за январь выросли на 6,5% — до $16,8 млрд», — пишет агентство.

Ранее руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможности краха экономики Украины из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны.

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