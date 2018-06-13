В НБУ заявили о рисках оттока капитала c Украины из-за действий США

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о наличии рисков оттока капитала из страны при дальнейшем ужесточении монетарной политики США.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отчёт НБУ о финансовой стабильности государства.

«По оценкам Международного института финансов (IIF), наиболее уязвимыми к изменениям «аппетита к риску» среди инвесторов и к оттоку капитала являются Украина, Китай, ЮАР, Турция и Аргентина. Рынок уже отражает слабую позицию последних двух стран: с начала года еврооблигации этих государств значительно подешевели», — указывается в документе.

Отмечается, что данные риски для Украины будут значительно усиливать необходимость выйти на рынок внешних заимствований до конца года независимо от продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом.

Ранее стало известно, что 12—13 июня в США пройдёт двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Топ-менеджмент американского регулятора намерен обсудить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

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