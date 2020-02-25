В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины

В Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост НБУ в Facebook.

«Продолжаем работать с мифами. Реформаторы экономику «ухайдокали». Такую страшилку вы непременно уже слышали. Однако отчаиваться не стоит. Экономика пока далека от состояния «ухайдоканной». Более того, она находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад», — указывается в заявлении.

Регулятор перечислил достижения украинской экономики. В частности, в НБУ указали на снижение инфляции до 5%, уменьшение стоимости кредитных ресурсов в прошлом году, рекордный урожай и хорошие показатели в ряде областей экономики, например в торговле, транспорте, строительстве и секторе услуг.

Также в Нацбанке заявили, что ситуация с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны не является пирамидой — наоборот, в данном вопросе всё становится только лучше.

Ранее руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о возможности краха экономики Украины из-за ситуации с ОВГЗ.

В сентябре 2019 года Гончарук заявил, что намерен добиться роста ВВП Украины на 40% в течение последующих пяти лет.