В НБУ рассказали о рисках для экономики Украины

В Национальном банке Украины рассказали о рисках для экономики страны.

Как указывает пресс-служба регулятора, на Украине сохраняются различные риски для макроэкономической стабильности, несмотря на улучшение основных экономических показателей в 2016—2018 годах.

Среди таких рисков в НБУ выделили возможность обострения конфликта на востоке страны, новые торговые ограничения со стороны России, значительные погашения внешнего долга Украины в течение ближайших двух лет, замедление мировой экономики, протекционистские меры разных стран, чрезмерные колебания на валютном рынке.

В связи с этим в Нацбанке Украины отметили, что имеющиеся на данный момент меры защиты на валютном рынке являются актуальными для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности страны. Вместе с этим в НБУ указывают, что в дальнейшем планируется продолжать постепенную либерализацию валютного рынка, которая была начата в 2016 году после стабилизации финансовой системы и возвращения экономики Украины к росту.

Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон оценил последствия снижения объёмов торговли с Россией.