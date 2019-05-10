|
В НБУ рассказали о рисках для экономики Украины
10 мая 2019, 13:09 • 62 • Украина
В Национальном банке Украины рассказали о рисках для экономики страны.
©National Bank Of Ukraine/ flickr
Как указывает пресс-служба регулятора, на Украине сохраняются различные риски для макроэкономической стабильности, несмотря на улучшение основных экономических показателей в 2016—2018 годах.
Среди таких рисков в НБУ выделили возможность обострения конфликта на востоке страны, новые торговые ограничения со стороны России, значительные погашения внешнего долга Украины в течение ближайших двух лет, замедление мировой экономики, протекционистские меры разных стран, чрезмерные колебания на валютном рынке.
В связи с этим в Нацбанке Украины отметили, что имеющиеся на данный момент меры защиты на валютном рынке являются актуальными для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности страны. Вместе с этим в НБУ указывают, что в дальнейшем планируется продолжать постепенную либерализацию валютного рынка, которая была начата в 2016 году после стабилизации финансовой системы и возвращения экономики Украины к росту.
Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон оценил последствия снижения объёмов торговли с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 мая 2019, 10:24
|
04 мая 2019, 04:39
|
09 мая 2019, 04:54
|
03 мая 2019, 21:09
|
05 мая 2019, 13:09
|
09 мая 2019, 17:54
|
05 мая 2019, 00:09