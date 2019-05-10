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В НБУ рассказали о рисках для экономики Украины

10 мая 2019, 13:09  •  62 • Украина
В Национальном банке Украины рассказали о рисках для экономики страны.
 
©National Bank Of Ukraine/ flickr
 

Как указывает пресс-служба регулятора, на Украине сохраняются различные риски для макроэкономической стабильности, несмотря на улучшение основных экономических показателей в 2016—2018 годах.

Среди таких рисков в НБУ выделили возможность обострения конфликта на востоке страны, новые торговые ограничения со стороны России, значительные погашения внешнего долга Украины в течение ближайших двух лет, замедление мировой экономики, протекционистские меры разных стран, чрезмерные колебания на валютном рынке.

В связи с этим в Нацбанке Украины отметили, что имеющиеся на данный момент меры защиты на валютном рынке являются актуальными для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности страны. Вместе с этим в НБУ указывают, что в дальнейшем планируется продолжать постепенную либерализацию валютного рынка, которая была начата в 2016 году после стабилизации финансовой системы и возвращения экономики Украины к росту.

Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон оценил последствия снижения объёмов торговли с Россией.

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