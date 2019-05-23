В НБУ рассказали о последствиях отмены национализации «ПриватБанка»

Замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий рассказал о последствиях отмены национализации «ПриватБанка».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал «ПриватБанка» — 147 млрд гривен. Если отнять 155 млрд гривен, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатёжеспособным», — сказал он.

Как он пояснил, после этого банк передадут Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства облигации внутреннего государственного займа для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а фонд, в свою очередь, придёт за их монетизацией к Нацбанку.

Всё это, по словам Чурия, повлияет на валютный рынок и инфляцию.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Финансовое учреждение было национализировано по решению кабинета министров 18 декабря 2016 года.