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В НБУ рассказали о последствиях отмены национализации «ПриватБанка»
23 мая 2019, 19:54 • 35 • Украина
Замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий рассказал о последствиях отмены национализации «ПриватБанка».
РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал «ПриватБанка» — 147 млрд гривен. Если отнять 155 млрд гривен, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатёжеспособным», — сказал он.
Как он пояснил, после этого банк передадут Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства облигации внутреннего государственного займа для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а фонд, в свою очередь, придёт за их монетизацией к Нацбанку.
Всё это, по словам Чурия, повлияет на валютный рынок и инфляцию.
Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Финансовое учреждение было национализировано по решению кабинета министров 18 декабря 2016 года.
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