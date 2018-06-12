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В НБУ объяснили предназначение кредитов от МВФ
12 июня 2018, 16:24 • 86 • Украина
В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, зачем стране нужны кредиты от Международного валютного фонда (МВФ).
© Hermann Wöstmann globallookpress.com
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отчёт о финансовой стабильности, представленный в НБУ.
В документе указывается, что получение Украиной ещё двух траншей МВФ минимизирует риски для макроэкономической и финансовой стабильности страны.
«После принятия закона «О Высшем антикоррупционном суде» появились обоснованные надежды на возобновление сотрудничества с МВФ. Если Украина получит ещё два транша до завершения программы МВФ, то кратко- и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности сведутся к минимуму», — говорится в докладе.
Ранее в Нацбанке Украины рассказали о плане действий в случае прекращения сотрудничества с МВФ.
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