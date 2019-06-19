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В НБУ назвали основные угрозы финансовой стабильности Украины
19 июня 2019, 12:09 • 42 • Украина
Национальный банк Украины рассказал, какие в настоящий момент существуют угрозы финансовой стабильности в стране.
©National Bank Of Ukraine/ flickr
Как указывается на сайте украинского регулятора, неблагоприятное развитие событий вокруг «ПриватБанка» и возможная пауза в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) являются ключевыми рисками для финансового сектора Украины.
«Системные риски для финансовой стабильности находятся на одном из самых низких уровней в истории, а макроэкономические условия благоприятны для работы банков. Однако до сих пор существуют угрозы, связанные с судебными процессами вокруг «ПриватБанка» и возможным перерывом в сотрудничестве с МВФ», — пояснил НБУ.
Нацбанк Украины подчёркивает, что считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с фондом.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк не исключил, что страна может получить новый транш МВФ в конце лета.
Однако бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия МВФ окажет Киеву финансовую поддержку в ближайшее время.
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