В НБУ намерены продолжить переговоры с МВФ в США

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что украинская сторона собирается продолжить переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) через две недели в Вашингтоне.

Об этом сообщает УНИАН.

В США представители Украины и фонда будут обсуждать новую программу кредитования.

«Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух недель мы закончим эту работу. А уже через две недели состоится ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, где можно будет наверняка финализировать это всё», — сказала она.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что с представителями МВФ начато обсуждение новой программы помощи.



