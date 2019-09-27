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В НБУ намерены продолжить переговоры с МВФ в США

27 сентября 2019, 17:09  •  46 • Украина
Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что украинская сторона собирается продолжить переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) через две недели в Вашингтоне.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает УНИАН.

В США представители Украины и фонда будут обсуждать новую программу кредитования.

«Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух недель мы закончим эту работу. А уже через две недели состоится ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, где можно будет наверняка финализировать это всё», — сказала она.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что с представителями МВФ начато обсуждение новой программы помощи.

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