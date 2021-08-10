В «Нацкорпусе» заявили, что силовики планируют штурм их базы в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины и спецназ якобы собираются 10 августа штурмовать базу «Нацкорпуса» в Киеве — завод «Атек». Такое сообщение появилось на сайте «Нацкорпуса» 9 августа«По нашей информации, завтра, 10 августа, силовики планируют захват молодежного националистического хаба, что находится на базе завода «Атек». К штурму решили подготовиться очень серьезно: с привлечением спецподразделения «Альфа» и сотрудников Главного управления СБУ», — говорится в сообщении.Неофициально источники в силовых структурах пока не подтверждают эту информацию.Ранее Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на два месяца семерых представителей «Национального корпуса». Задержанные подозреваются в создании организованной преступной группы в Харьковской области, в которую входили около 50 человек. Группировка занималась рэкетом, в частности, в сфере ритуальных услуг.