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В «Нацкорпусе» заявили, что силовики планируют штурм их базы в Киеве
10 августа 2021, 08:20 • 88 • Украина
Сотрудники Службы безопасности Украины и спецназ якобы собираются 10 августа штурмовать базу «Нацкорпуса» в Киеве — завод «Атек». Такое сообщение появилось на сайте «Нацкорпуса» 9 августа
«По нашей информации, завтра, 10 августа, силовики планируют захват молодежного националистического хаба, что находится на базе завода «Атек». К штурму решили подготовиться очень серьезно: с привлечением спецподразделения «Альфа» и сотрудников Главного управления СБУ», — говорится в сообщении.
Неофициально источники в силовых структурах пока не подтверждают эту информацию.
Ранее Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на два месяца семерых представителей «Национального корпуса». Задержанные подозреваются в создании организованной преступной группы в Харьковской области, в которую входили около 50 человек. Группировка занималась рэкетом, в частности, в сфере ритуальных услуг.
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