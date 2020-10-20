Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже в...
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, кото...
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
Главная / Украина

В Национальной академии наук призвали запретить школьникам говорить по-русски на переменах и после занятий

20 октября 2020, 19:25  •  135 • Украина
Украинские школы больны «диглоссией», объявила старший научный сотрудник Института украинского языка НАНУ Оксана Данилевская, – в 48 процентах школ ученики и учителя говорят на уроках по-украински (русский официально под запретом), а после них переходят на русский. Диглоссия – это когда в разных условиях употребляются разные языки. Но так мову не насадить, – убеждена Данилевская. Так что придётся искоренить диглоссию, запретив школьникам и учителям общаться по-русски не только во время уроков.
Данилевская рекомендует принять закон, который способствовал бы «языковой устойчивости», принуждающий педагогов и учащихся говорить на мове в любых условиях. Инициативу поддержало руководство НАНУ, так что процесс, как говорится, пошёл. «Хуже всего», по признанию Данилевской, ситуация в больших городах – там нерадивые учащиеся и несознательные учителя нипочём не желают забыть русский, а по-украински разговаривают только во время уроков. Тридцать лет уговоров ни к чему не привели, – сокрушается Данилевская, – так что пора переходить к решительным действиям, штрафовать за разговоры по-русски или применять меры административного воздействия. Иначе «языковая идентичность» у школьников не сформируется никогда.
Депутат Рады от «Объединённой платформы – За жизнь» Ринат Кузьмин убеждён, что образовательная система Украины переходит к прямому насилию в отношении детей, вынуждая их «ломать» «под навязанное нам ущербное представление» о допустимости того или иного языка. Его коллега из фракции партии власти Максим Бужанский разделяет позицию Кузьмина: оголтелые русофобы из системы образования страдают синдромом вахтёра. Как заставить «маленьких агентов Кремля» не говорить по-русски? Расставить повсюду «языковых вахтёров» – под чутким руководством НАНУ.
С 1 сентября все украинские школы, согласно изменённому закону, перешли на украинский язык обучения. Исключения сделаны только для польских и венгерских школ. На русские школы исключения не распространяются. В городах большинство родителей категорически против преподавания всего школьного курса на мове, но ничего сделать не могут, их не слышат. В Раде пытались отсрочить вступление в действие закона о всеобщей украинизации образования, но большинство депутатов проголосовало «за».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
20 октября 2020, 07:30
США полностью "вакцинировали" Украину
20 октября 2020, 15:45
Соскин: Война с Россией неизбежна
19 октября 2020, 14:05
Как украинские чиновники оказываются на хлебных должностях в российском Крыму
19 октября 2020, 08:35
В Харькове «патрiоти» требуют декоммунизировать колбасу
20 октября 2020, 15:45
Генерал ВСУ: армия лишь ждёт приказа Зеленского о наступлении на Донбасс
20 октября 2020, 02:00
Журналисты Молдовы предупредили: страну поджигают
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
14 октября 2020, 07:30
На Украине начали массово применять российскую вакцину от коронавируса
15 октября 2020, 22:55
"Россия покидает спектакль об MH17": Озвучены последствия выхода из трёхсторонней группы
14 октября 2020, 22:10
Русскому самолёту не дали сесть в Сирии? Эксперт сделал тревожное предупреждение
18 октября 2020, 17:00
"Смею всех заверить": Кадыров без прикрас прояснил историю с обезглавливанием учителя во Франции
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.