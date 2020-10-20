В Национальной академии наук призвали запретить школьникам говорить по-русски на переменах и после занятий

Украинские школы больны «диглоссией», объявила старший научный сотрудник Института украинского языка НАНУ Оксана Данилевская, – в 48 процентах школ ученики и учителя говорят на уроках по-украински (русский официально под запретом), а после них переходят на русский. Диглоссия – это когда в разных условиях употребляются разные языки. Но так мову не насадить, – убеждена Данилевская. Так что придётся искоренить диглоссию, запретив школьникам и учителям общаться по-русски не только во время уроков.

Данилевская рекомендует принять закон, который способствовал бы «языковой устойчивости», принуждающий педагогов и учащихся говорить на мове в любых условиях. Инициативу поддержало руководство НАНУ, так что процесс, как говорится, пошёл. «Хуже всего», по признанию Данилевской, ситуация в больших городах – там нерадивые учащиеся и несознательные учителя нипочём не желают забыть русский, а по-украински разговаривают только во время уроков. Тридцать лет уговоров ни к чему не привели, – сокрушается Данилевская, – так что пора переходить к решительным действиям, штрафовать за разговоры по-русски или применять меры административного воздействия. Иначе «языковая идентичность» у школьников не сформируется никогда.

Депутат Рады от «Объединённой платформы – За жизнь» Ринат Кузьмин убеждён, что образовательная система Украины переходит к прямому насилию в отношении детей, вынуждая их «ломать» «под навязанное нам ущербное представление» о допустимости того или иного языка. Его коллега из фракции партии власти Максим Бужанский разделяет позицию Кузьмина: оголтелые русофобы из системы образования страдают синдромом вахтёра. Как заставить «маленьких агентов Кремля» не говорить по-русски? Расставить повсюду «языковых вахтёров» – под чутким руководством НАНУ.

С 1 сентября все украинские школы, согласно изменённому закону, перешли на украинский язык обучения. Исключения сделаны только для польских и венгерских школ. На русские школы исключения не распространяются. В городах большинство родителей категорически против преподавания всего школьного курса на мове, но ничего сделать не могут, их не слышат. В Раде пытались отсрочить вступление в действие закона о всеобщей украинизации образования, но большинство депутатов проголосовало «за».