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В Нацбанке Украины рассказали о плане действий в случае прекращения сотрудничества с МВФ

09 июня 2018, 16:54  •  126 • Украина
Национальный банк Украины (НБУ) подготовил несколько вариантов действий на случай сворачивания сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
 
Facebook © Нацбанк Украины
 

Об этом в интервью изданию «Зеркало недели. Украина» сообщил глава НБУ Яков Смолий.

На вопрос о том, что будет делать Украина в случае отсутствия программы сотрудничества с МВФ после 2019 года, Смолий ответил, что у НБУ есть «несколько проработанных альтернативных сценариев и даже продуманные критерии» для такой ситуации. 

Однако Нацбанк пока не готов предоставить детали этих сценариев.

Смолий допустил, что в определённой ситуации «придётся перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений».

Глава Нацбанка подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с МВФ, но при этом отметил, что новая программа помощи может быть заключена не ранее 2020 года.

«У нас есть действующая программа, она заканчивается в первом квартале 2019 года. Насколько я понимаю, в период выборов МВФ никаких программ подписывать не будет, то есть в следующем году подписание вряд ли будет. То есть чисто технически новая программа возможна только в 2020 году, а вот будет ли она — это отдельный вопрос», — заявил глава НБУ.

Ранее СМИ сообщали, что в МВФ высказывали недовольство по поводу последних решений украинского правительства.

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