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В Нацбанке Украины рассказали о плане действий в случае прекращения сотрудничества с МВФ
09 июня 2018, 16:54 • 126 • Украина
Национальный банк Украины (НБУ) подготовил несколько вариантов действий на случай сворачивания сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
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Об этом в интервью изданию «Зеркало недели. Украина» сообщил глава НБУ Яков Смолий.
На вопрос о том, что будет делать Украина в случае отсутствия программы сотрудничества с МВФ после 2019 года, Смолий ответил, что у НБУ есть «несколько проработанных альтернативных сценариев и даже продуманные критерии» для такой ситуации.
Однако Нацбанк пока не готов предоставить детали этих сценариев.
Смолий допустил, что в определённой ситуации «придётся перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений».
Глава Нацбанка подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с МВФ, но при этом отметил, что новая программа помощи может быть заключена не ранее 2020 года.
«У нас есть действующая программа, она заканчивается в первом квартале 2019 года. Насколько я понимаю, в период выборов МВФ никаких программ подписывать не будет, то есть в следующем году подписание вряд ли будет. То есть чисто технически новая программа возможна только в 2020 году, а вот будет ли она — это отдельный вопрос», — заявил глава НБУ.
Ранее СМИ сообщали, что в МВФ высказывали недовольство по поводу последних решений украинского правительства.
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