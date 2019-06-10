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В НАТО заявили о ненаправленности учений на Балтике против "третьих стран", но кивнули на Крым
10 июня 2019, 13:54 • 15 • Политика
В НАТО заявили о ненаправленности против третьих стран учений Baltops на Балтике, в которых принимают участие все страны региона, кроме России. Но представители альянса всё же не удержались от кивка в сторону Крыма.
В воскресенье, 9 июня, на Балтике стартовали ежегодные морские учения НАТО Baltops, в которых принимают участие почти 9 тысяч военных из 18 стран, 50 кораблей и почти полсотни самолётов. Маневры проходят под командованием американцев.
Официальный представитель альянса Оана Лунгеску заверила, что крупные учения "не направлены против третьих стран". Однако, отмечает ТАСС, Россия — единственная страна Балтийского региона, не принимающая участия в маневрах, в то время как США, отнесённые от Балтики десятками тысяч километров, возглавляют мероприятие. Ещё две ключевые страны Балтики, не входящие в НАТО, — Швеция и Финляндия приглашены к участию в качестве партнеров.
"Учения BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого бы то ни было, хотя ситуация в области безопасности в регионе явно деградировала после нелегальной аннексии Крыма Россией в 2014 году", - не удержалась от кивка в сторону Москвы Лунгеску.
Напомним, Россия принимала участие в НАТО Baltops до 2014 года, когда отношения Москвы и Запада ухудшились из-за событий на Украине. Впервые эти учения состоялись в 1971 году, их основной идеей было "сдерживание агрессии СССР". После распада Советского Союза Россия приглашалась к участию в маневрах в качестве равноправного партнера, однако в последние пять лет идеология учений вернулась к привычной русофобии.
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