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В НАТО заявили о готовности применить оружие против России

22 октября 2021, 10:55  •  166 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Министр обороны Германии призвала защитить членов альянса
Высшее руководство НАТО в последнее время активно нагнетает международную обстановку. Чиновники не стесняются делать абсолютно недальновидные заявления, направленные против России. Так, министр обороны Германии начала открыто угрожать нашей стране. 
В эфире немецкого радио Аннегрет Крамп-Карренбауэр, вероятно, решила набрать политических очков, поэтому призвала руководство Североатлантического альянса подготовиться к военному противостоянию с Россией и, в частности, продемонстрировать свою готовность к применению оружия. 
По словам главы оборонного ведомства ФРГ, никто не имеет права готовиться к нападению на членов военно-политического блока в балтийском и черноморском регионе. Чиновник отметила, что российская авиация якобы периодически нарушает воздушное пространство стран, входящих в НАТО. Она призвала альянс защитить страны, входящие в союз. 
Примечательно, что Москва постоянно фиксирует активность самолетов НАТО у своих границ. Даже американские и европейские СМИ сообщают, что Россия отрицает сценарий агрессии против альянса. В тот же время Кремль подчеркивает, что военные учения наша страна проводит в рамках международных правил.
Ждать аналогичного отношения со стороны НАТО не приходится. К примеру, в четверг, 21 октября, в Брюсселе прошел саммит с участием руководства Североатлантического альянса и глав оборонных ведомств. В частности, на встрече обсуждались планы по совместному противодействию России. 

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