|
В НАТО заявили, что признают стремление Украины присоединиться к альянсу
07 февраля 2019, 23:24 • 69 • Украина
НАТО признаёт стремление Украины вступить в альянс и призывает Киев продолжать реформы. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости
«Украина является важным партнёром. Мы признаём её стремление в НАТО и призываем активизировать движение по пути реформ», — приводит ТАСС сообщение.
Как подчеркнули в пресс-службе, двери НАТО открыты для государств, которые соответствуют критериям на вступление.
Ранее Верховная рада утвердила обращение к НАТО, Парламентской ассамблее НАТО и парламентам стран — членов альянса с просьбой поддержать намерение Украины получить членство в организации.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
69
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 февраля 2019, 03:24
|
02 февраля 2019, 03:54
|
02 февраля 2019, 23:24
|
07 февраля 2019, 13:54
|
05 февраля 2019, 13:09
|
04 февраля 2019, 11:09
|
02 февраля 2019, 03:54