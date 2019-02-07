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В НАТО заявили, что признают стремление Украины присоединиться к альянсу

07 февраля 2019, 23:24  •  69 • Украина
НАТО признаёт стремление Украины вступить в альянс и призывает Киев продолжать реформы. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
 
РИА Новости
 

«Украина является важным партнёром. Мы признаём её стремление в НАТО и призываем активизировать движение по пути реформ», — приводит ТАСС сообщение.

Как подчеркнули в пресс-службе, двери НАТО открыты для государств, которые соответствуют критериям на вступление.

Ранее Верховная рада утвердила обращение к НАТО, Парламентской ассамблее НАТО и парламентам стран — членов альянса с просьбой поддержать намерение Украины получить членство в организации.

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