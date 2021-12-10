Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "парт...
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хва...
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
Главная / Политика

В НАТО закатили истерику после предложения Байдена начать диалог с Россией

10 декабря 2021, 11:05  •  110 • Политика
Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Восточная Европа опасается стать передовой в случае "агрессии" северных соседей
Восточноевропейские государства, входящие в состав Североатлантического альянса, крайне обеспокоены намерениями Белого дома обсудить на уровне лидеров нескольких стран озабоченность России по поводу продвижения НАТО на восток. По информации агентства Bloomberg, всяческие намеки на возможные уступки привели руководство одного из членов альянса в регионе "в ярость" из-за инициативы американского президента.
Агентство утверждает, что правительство одной из восточноевропейских стран потребовало от Вашингтона немедленных разъяснений по поводу планов Джо Байдена. Bloomberg ccылается на дипломатических представителей неуказанной страны, который согласился прокомментировать ситуацию на условиях анонимности.
В дипмиссии сообщили, что территория, которая когда-то находилась в политической орбите Советского Союза, оказалась под прямой угрозой наступления со стороны "агрессивной России", передает телеканал "360". 
"Несомненно, Байден будет вести себя с крайней осторожностью, давая обещания Путину. По его словам, тема встречи заключается в выработке возможных решений, связанных со снижением напряженности на восточном фланге. Волнение восточноевропейских союзников возникло после открытия виртуального саммита Байдена, проявившего определенную стойкость перед лицом российской агрессии. Однако некоторые члены НАТО считают его предложение России дипломатической уступкой", – говорится в публикации.
Представитель эстонского парламента Марко Микхельсон заявил, что идея Байдена оказалась для Таллина "неприятным сюрпризом", и теперь Эстонии нужно добиться срыва встречи, на которой Байден обсудит возможные уступки для Кремля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



110
Источник
Похожие новости
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 07:00
"Корабль - лишь предлог": экс-сотрудник спецслужб США разоблачил провокацию с "Донбассом"
10 декабря 2021, 01:10
Лес рубят - щепки летят. Беглые навальнисты решились на провокацию
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокаци...
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпаден...
10 декабря 2021, 03:30
Русские пилоты перепугали Пентагон. США предпочли скрыть факт позора?
10 декабря 2021, 03:30
Пыл Зеленского остудили морской водой: "Россия по вашим правилам играть не будет...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
09 декабря 2021, 12:20
Секретное соглашение Путина и Байдена: Что два человека скрыли от всего мира?
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
08 декабря 2021, 22:55
Как Путин отреагировал на угрозы Байдена на переговорах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.