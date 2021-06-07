В НАТО внезапно попросили разговора с Москвой: "Как можно скорее"

В НАТО внезапно захотели разговора с Москвой. Причём, по словам генсекретаря альянса Йенса Столтенберга, встреча должна состояться "как можно скорее".

В преддверии саммита альянса в Брюсселе Столтенберг внезапно предложил Москве снова принять участие в заседании Совета Россия - НАТО. Он отметил, что в организации хотели бы, чтобы наша страна "как можно скорее" приняла участие в такой встрече.

"У нас есть множество тем для обсуждения, которые соответствуют общим интересам НАТО и России", - сказал он.

По словам Столтенберга, более года назад НАТО уже приглашала Россию на подобную встречу, но положительного ответа не последовало.

"Теперь мяч на стороне России", - сказал чиновник.