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В НАТО внезапно попросили разговора с Москвой: "Как можно скорее"
07 июня 2021, 10:35 • 911 • Политика
В НАТО внезапно захотели разговора с Москвой. Причём, по словам генсекретаря альянса Йенса Столтенберга, встреча должна состояться "как можно скорее".
В преддверии саммита альянса в Брюсселе Столтенберг внезапно предложил Москве снова принять участие в заседании Совета Россия - НАТО. Он отметил, что в организации хотели бы, чтобы наша страна "как можно скорее" приняла участие в такой встрече.
"У нас есть множество тем для обсуждения, которые соответствуют общим интересам НАТО и России", - сказал он.
По словам Столтенберга, более года назад НАТО уже приглашала Россию на подобную встречу, но положительного ответа не последовало.
"Теперь мяч на стороне России", - сказал чиновник.
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