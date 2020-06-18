В НАТО целым пакетом мер будут отвечать России на "ядерную угрозу"

Страны НАТО намерены нарастить число военных учений, а также закупить дополнительные средства ПВО и самолёты пятого поколения, чтобы ответить на усиление ракетно-ядерного потенциала России.

В ходе видеоконференции представители альянса заявили, что не намерены зеркально отвечать на вызов Москвы, а отреагируют целым пакетом мер.

При этом, как заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, представители обсудили адаптацию системы ядерного сдерживания в Европе к новым условиям.

Подчёркивается, что ряд мер, которые предпримет альянс, секретны.

"Однако я могу сказать, что ряд стран альянса инвестировали дополнительные средства в новые воздушные и противовоздушные возможности. Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T, а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в РФ. Страны НАТО также будут проводить больше учений, активнее обмениваться информацией и усиливать свои обычные военные возможности, - сообщил Столтенберг.