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В НАТО сожалеют о "заморозке" работы дипмиссий России и альянса
19 октября 2021, 04:45 • 62 • Политика
Представитель НАТО прокомментировал новость о приостановке дипломатических миссий России и Североатлантического альянса.
НАТО сожалеет об ответном решении России приостановить работу дипмиссии альянса в Москве. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
Недавно стало известно о высылке группы дипломатов, представляющих Россию в Североатлантическом альянсе. Те якобы подозревались в шпионаже и даже убийствах. После этого недружелюбного жеста министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об ответном шаге: 18 октября он сообщил о "заморозке" работы русской дипмиссии в альянсе и миссии НАТО в столице России. Отныне для официальных контактов с Россией Североатлантическому альянсу придётся обратиться к нашему послу в Бельгии.
Ранее политолог Геннадий Подлесный заметил, что Россия давно стала для НАТО неким "жупелом", который позволяет альянсу зарабатывать деньги.
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