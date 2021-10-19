В НАТО сожалеют о "заморозке" работы дипмиссий России и альянса

Представитель НАТО прокомментировал новость о приостановке дипломатических миссий России и Североатлантического альянса.

НАТО сожалеет об ответном решении России приостановить работу дипмиссии альянса в Москве. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Недавно стало известно о высылке группы дипломатов, представляющих Россию в Североатлантическом альянсе. Те якобы подозревались в шпионаже и даже убийствах. После этого недружелюбного жеста министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об ответном шаге: 18 октября он сообщил о "заморозке" работы русской дипмиссии в альянсе и миссии НАТО в столице России. Отныне для официальных контактов с Россией Североатлантическому альянсу придётся обратиться к нашему послу в Бельгии.

Ранее политолог Геннадий Подлесный заметил, что Россия давно стала для НАТО неким "жупелом", который позволяет альянсу зарабатывать деньги.