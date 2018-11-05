В НАТО сетуют, что недостаточно быстро смогут начать воевать с Россией

Европейские дипломаты пытаются всем объяснить, что проходящие сейчас в Норвегии крупнейшие после 1991 года учения НАТО «Trident Juncture-2018» не направлены против нашей страны, а их единственная цель – укрепление общеевропейской безопасности. Что здесь не так?

Автор:

Полонский Андрей

На фоне проходящих в Норвегии с 25 октября по 7 ноября крупнейших после 1991 года учений НАТО «Trident Juncture-2018» высшие офицеры Альянса все чаще и все более открыто говорят о перспективах войны с Россией. Одновременно европейские дипломаты пытаются объяснить нам и всему белому свету, что маневры не направлены против нашей страны, и вообще, их единственная цель – укрепление общеевропейской безопасности. Такая ситуация все больше смахивает на шизофрению. Правая рука не знает, что творит левая? Или все-таки дурная голова рукам покоя не дает?

Судите сами.

Глава Международного военного штаба НАТО голландский генерал-лейтенант Ян Брукс заявил в интервью журналу «Defense News», что в случае войны с Россией у Альянса неминуемо возникнут проблемы с переброской войск. Оценивая подготовку к норвежским маневрам, он сказал, что «с военной точки зрения передвижения недостаточно стремительные».

Логистические и юридические трудности атлантистов

Брукс сетует на трудности двух родов.

С одной стороны, «всегда играет роль, насколько быстро вы получаете финансирование, формируете бригады и строите дороги». Пока в Европе, привыкшей жить мирной жизнью, нет ни достаточного количества дорог для переброски тяжелой техники, ни железнодорожных узлов, способных оперативно пропускать крупные воинские контингенты, ни соответствующей инфраструктуры в морских портах. Все это, по мнению генерала Брукса, нужно строить в самое ближайшее время.

С другой стороны, Брукса очень огорчает, что на нашем континенте до сих пор существуют отдельные государства со своими армиями и законами. В результате, в случае необходимости масштабной военной операции и переброски соединений, особенно из США в Европу, несколько недель может уйти только на одни юридические проблемы и банальное оформление документов. Натовские штабисты мечтают о создании своего рода «военного Шенгена», чтобы максимально упростить эти процедуры». Об этом Брукс еще в конце октября беседовал в Вашингтоне с начальником военного штаба ЕС, генерал-лейтенантом финской армии Эсом Пулккиненом. Пулккинен тогда пообещал максимальное содействие своему голландскому коллеге, заявив, что некоторые вопросы, к сожалению, остаются в ведении не самого ЕС, а независимых его членов. А ведь в этих странах еще существуют парламенты и общественное мнение. Вдруг они с меньшей самоотдачей захотят начать всерьез готовиться к большей европейской войне?