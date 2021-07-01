«В НАТО считали себя победителями»: экс-начальник Генштаба СССР о ликвидации Организации Варшавского договора

Организация Варшавского договора (ОВД) была мощным стабилизирующим фактором в масштабах Европы и всего мира, а её ликвидацию в НАТО считали своей победой. Об этом в интервью RT заявил последний начальник штаба Объединённых вооружённых сил государств — участников Варшавского договора (впоследствии — начальник Генштаба СССР) генерал армии Владимир Лобов. Также он рассказал о процессе ликвидации структур Варшавского договора и реакции военных на распад ОВД.

— Какую роль в обеспечении международной безопасности играла Организация Варшавского договора? Для чего она была создана?

— Она была создана для того, чтобы предотвратить войну. Это первый и главный посыл. И создана была в пику ранее созданному блоку НАТО. Он являлся, естественно, угрозой для Восточной Европы и Советского Союза.

— Насколько эффективна была Организация Варшавского договора?

— Она была мощным стабилизирующим фактором. И в мире, и в Европе в первую очередь, конечно. Она уравновешивала силы СССР и его союзников с блоком НАТО.

— Что приобрёл от деятельности в рамках Варшавского договора Советский Союз, а что — его европейские участники (Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия)?

— В первую очередь сотрудничество между СССР и странами Восточной Европы приносило экономические, политические результаты. И только потом — результаты в сфере обороны. Организация Варшавского договора как политическая структура много сделала для того, чтобы сплотить эти государства. Чтобы помочь им в экономическом отношении, в политическом отношении, в идеологическом отношении. И по всем этим вопросам взаимодействовать. Ну и на этой почве потом уже происходило сотрудничество в вооружённых силах. Всё созданное должно быть защищено, правда?

— В чём выражалось сотрудничество между вооружёнными силами разных стран — участников ОВД?

— В первую очередь это вооружение. Советский Союз всё делал для того, чтобы государствам, которые входили в Варшавский договор, помочь в организации вооружённых сил и их оснащении вооружением, техникой. И второе — это подготовка кадров. Большое количество офицеров стран Варшавского договора обучались в наших академиях, училищах. И проводились совместные учения, естественно. Всё это укрепляло наш братский союз, и всё это укрепляло наши вооружённые силы, нашу безопасность.

Первый заместитель начальники Генерального штаба Вооружённых сил СССР генерал-полковник Владимир Лобов

РИА Новости

© Дорофей Гетманенко

— С чем, по-вашему, были связаны политические изменения 1980-х годов в Польше, Чехословакии, других странах Восточной Европы?

— Это очень сложный вопрос, на него сразу не ответишь. Историческая динамика привела к тому, что блок НАТО укреплялся, а Варшавский договор в какой-то мере становился слабее…

Некоторые проблемы в наших отношениях с восточноевропейскими странами сложились исторически. Например, у нас были определённые трения с Польшей. После революции (Октябрьской революции 1917 года. — RT) мы даже воевали с поляками, вы же знаете... Были потери, были пленные. Были некоторые исторические моменты с Венгрией, Чехословакией, но с Польшей складывалось сложнее всего… Вот это и сказалось потом на политической ситуации в 1980-е годы.

— А как к изменениям в своих странах относились военнослужащие стран — членов Варшавского договора, какова была их позиция?

— От каждого государства в Организации Варшавского договора были представители, они работали у нас. Потом, когда всё это случилось, скрепя сердце поехали они в свои государства. Естественно, они переживали. Естественно, там на них оказывалось давление. Особенно сильно это было выражено в Польше, в Германии. Что говорить, это было тяжёлое время.

— Когда стало ясно, что Организация Варшавского договора прекратит своё существование?

— Когда меня назначили начальником Штаба Варшавского договора, первый звонок — это была Чехословакия. Начальник штаба из Чехословакии докладывает, что у них там плохо. Министра обороны сняли, начальника Генштаба сняли. И ни с кем политики не советовались, понимаете. Вот и пошёл отсюда развал. А потом его усилил господин Гавел (Вацлав Гавел, президент Чехословакии с 1989 года. — RT). Он же и выступил на совещании стран Варшавского договора с предложением ликвидировать ОВД.

«Запад-81», оперативно-стратегические учения армии и флота СССР и стран Варшавского договора. Воздушно-десантные войска на полевом смотре войск

РИА Новости

© В. Киселев

— Все были шокированы?

— Да, шокированы были, конечно… Идёт совещание, последним должен выступить представитель Венгрии. Три вопроса надо было разбирать на этом совещании. Вдруг Гавел поднимает руку и говорит: «Я предлагаю совсем другое. Я предлагаю обсудить вопрос о ликвидации военной организации Варшавского договора». Немая сцена. Вот и пошёл развал.

— Получается, никто не захотел как-то остановить этот процесс?

— Один только был против. Надо же знать, что к этому времени уже всё военное руководство во всех государствах сменилось. Один румын только встал и говорит: «Я категорически против, чтобы Варшавский договор ликвидировать. Потому что он является стабильным фактором укрепления мира». Вот так.

— Какая позиция была у руководства Советского Союза, в частности у Михаила Горбачёва, по поводу прекращения существования ОВД?

— Наверное, этот вопрос лучше задать ему самому… Он что-то сделал и хорошее, но, что касается нашей темы, то я доброго слова сказать о нём не могу. Вопрос роспуска Варшавского договора был связан с начавшимся уже к тому времени развалом Советского Союза. Горбачёв хотел быть президентом — и стал. А что происходило со страной, с другими государствами, его абсолютно не трогало.

«Запад-81», оперативно-стратегические учения армии и флота СССР и стран Варшавского договора

РИА Новости

© В. Киселев

— А как реагировали советские военные, в том числе находившиеся в то время в Восточной Европе, на распад ОВД?

— Ну а как может военный человек отреагировать на такие события? Естественно, болезненно реагировали. Для военных это был удар.

— Можете рассказать подробнее, как происходила ликвидация структур управления войсками Варшавского договора?

— Началось всё с ликвидации ГДР. Первым был отозван из Варшавского договора представитель Национальной народной армии Германии. И когда я пришёл начальником штаба, его уже не было. Ну а потом стали другие страны выходить из Варшавского договора. Стали своих отзывать представителей. И в конечном итоге остались начальник штаба и представители государств, которые помогали в выезде из Советского Союза своим товарищам.

— Как роспуск Организации Варшавского договора изменил страны, в него входившие?

— Страны остались такими, какими они были. Другой вопрос в том, что политическая система изменилась, экономическая система изменилась. Естественно, и вооружённые силы стали меняться в этих государствах. Как проходили «реформаторские дела» в этих странах — это уже тема для другого разговора.

Вывод Западной группы войск из Германии (30—31 августа 1994 года). К этой дате приурочен официальный визит президента Российской Федерации Бориса Ельцина в ФРГ для участия в прощальном параде в Трептов-парке в Берлине. Российские военнослужащие покидают территорию Восточной Германии

РИА Новости

© Юрий Сомов

— Как реагировали на распад ОВД на Западе, в руководстве НАТО, в США?

— Они торжествовали, поскольку считали себя победителями. Это же ясно.

— Сегодня много говорят о том, что, когда мы согласились на объединение Германии, роспуск Организации Варшавского договора, были заключены определённые устные договорённости, накладывающие серьёзные ограничения на НАТО, но они так и не были выполнены.

— К великому сожалению, это так. Мы разговаривали, дипломаты вели переговоры об одновременном роспуске Варшавского договора и блока НАТО. Одновременном. Но этого не произошло. Мы поспешили в этом плане. А они, как мы видим, до сегодняшнего дня существуют.

Генерал армии, экс-начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР Владимир Лобов

РИА Новости

© Александр Натрускин

— Как происходил вывод наших войск из Восточной Европы? Какова была судьба наших военнослужащих, выведенных из стран Восточной Европы?

— То, что принадлежало Варшавскому договору, было вовремя оттуда вывезено и было сосредоточено на территории нашей страны.

Вывод из Германии был несвоевременным. Надо было ещё немного подождать, если уж существовала такая необходимость в этом деле. Понимаете, у каждого офицера своя семья, свои какие-то мечты... А когда вывели в чистое поле, где-то там под Воронежем… Квартир нет... Конечно, были возмущения среди офицерского состава, их семей. Вообще, это была большая травма и для семей, и для офицеров. Потом были приняты меры, стало всё успокаиваться. Было построено новое жильё, новый казарменный фонд. И жизнь пошла.

— Возможно ли в перспективе создание военного блока, напоминающего Организацию Варшавского договора, в котором бы участвовала Россия?

— Сложный вопрос. Сегодня Россия предпринимает серьёзные шаги для стабилизации ситуации в бывших республиках Советского Союза. Президент взял на себя огромную эту ношу. Министр обороны ему помогает, Генеральный штаб... А остальное покажет жизнь.