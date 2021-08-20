В НАТО решили разобраться, "что пошло не так" в Афганистане

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что инициирует расследование, чтобы понять, в чём военный блок преуспел в Афганистане.

В НАТО решили сделать работу над ошибками в Афганистане. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, следует изучить честно и внимательно, чего силам удалось добиться за 20 лет пребывания в этой стране.

Представитель военного блока признался, что победа талибов* стала неожиданностью. В частности, удивление вызвала скорость "коллапса политических лидеров и армии Афганистана".

По словам генсека НАТО, необходимо инициировать специальное расследование.

В ходе изучения будет отслеживаться, где альянс проявил себя успешно, а где нет. Об этом он указал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров глав МИД стран НАТО.

"Нам нужно честно и внимательно изучить, что пошло не так, равно как и то, в чём мы добились успеха", - указал Столтенберг, добавив, что расследование необходимо начать как можно быстрее.