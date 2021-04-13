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В НАТО решили не воевать за Украину

13 апреля 2021, 14:05  •  323 • Политика
Фото: NATO/ Xinhua / Global Look Press
Киев сам должен обеспечивать свою безопасность
Украина может рассчитывать на поддержку НАТО. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг во вторник, 13 апреля, на встрече с главой МИД Незалежной Дмитрием Кулебой.
По словам Столтенберга, в НАТО заметили наращивание российской группировки войск у границ с Украиной. Члены альянса требуют от РФ "снизить напряжение" и выступают на стороне Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. При этом в НАТО дали понять, что воевать за Киев не собираются.
"Союзники оказывают поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность",
– приводит РИА "Новости" слова Столтенберга.
В ответ Кулеба напомнил, как в 2014 году Брюссель уже совершил ошибку, не вмешавшись вовремя и позволив России "воплотить свои военные цели" в Донбассе и Крыму. Новых ошибок допускать нельзя, подчеркнул глава МИД Незалежной. Он попросил у НАТО помощи в укреплении Вооруженных сил Украины, чтобы противостоять "российской угрозе". А Запад, раз уж не хочет вступать с РФ в вооруженный конфликт, то может ударить иначе – экономическими санкциями, подсказал украинский дипломат генсеку НАТО.
При этом Кулеба заверил, что никаких агрессивных планов на востоке страны Киев не вынашивает, наступательных действий не ведет и силой возвращать власть в регионе не собирается.
Ранее Незалежная предложила США разместить на ее территории зенитные ракетные комплексы Patriot.

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