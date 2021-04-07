Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому реж...
Главная / Политика

В НАТО решили не принимать в свой состав Украину

07 апреля 2021, 16:55  •  143 • Политика
Фото: Michal Fludra/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Берлин заявил, что очень ценит усилия верного партнера альянса
Cевероатлантический альянс в настоящее время не может принимать в свой состав Украину. Пока что руководство не проводит необходимых действий в этом направлении, о чем заявила сегодня, 7 апреля, официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.
Немецкая чиновница также отметила, что дальнейшие действия в отношении вхождения Украины в состав альянса также не предусмотрены членами НАТО.
По словам Деммер, альянс действует в соответствии с принципами "политики открытых дверей". Украинская сторона же является весьма ценным партнером североатлантического блока, с которым она сотрудничает на долгосрочной основе.
Однако, добавила официальный представитель Берлина, дальнейшие действия в вопросе членства Киева со стороны Запада не предусмотрены.
Как пишет "Интерфакс", 6 апреля зампред правительства Украины Ольга Стефанишина, курирующая вопрос интеграции Незалежной в Евросоюз и НАТО, сообщила, что СНБО готовит решение об основных направлениях деятельности государства на пути членства в состав атлантического блока.
Украинская чиновница также указала, что одним из направлений станет формирование государственной системы перехода на стандарты альянса.
На днях официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что для вступления в членства в НАТО Украине не удастся ограничиться лишь одним желанием. При этом пресс-секретарь отметила усердие Киева, добавив, что Соединенные Штаты продолжают оказывать украинской стороне поддержку, а также взаимодействуют с местными властями по вопросам противодействий "дестабилизации" извне. Тем не менее, решение о членстве Незалежной остается за самими членами Североатлантического альянса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем", но промахнулись
07 апреля 2021, 09:35
Лавров сделал интересное предложение Евросоюзу: "В случае заинтересованности"
07 апреля 2021, 13:15
Украинского посла взбесили слова Зеленского о Донбассе в западных СМИ
07 апреля 2021, 09:35
Украина назвала повод для начала войны в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назват...
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюб...
07 апреля 2021, 09:35
"Грузовик с ракетами": Американцы съязвили над русским "Белым лебедем&...
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
03 апреля 2021, 01:05
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
04 апреля 2021, 09:10
Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Байденом
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
05 апреля 2021, 09:55
После очередного выпада Зеленского не смолчал даже спикер Рады
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.