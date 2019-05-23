В НАТО продолжат поддерживать реформы украинской армии

НАТО и Соединённые Штаты продолжат поддерживать реформы украинской армии. Об этом заявил главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

«С точки зрения США, что касается поддержки Украины, то сильное сотрудничество в сфере обучения, которое мы поддерживали в последние годы, продолжится и будет расти, чтобы позволить Украине обеспечивать оборону своей суверенной территории», — цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что новая власть намерена продолжать курс на вступление в НАТО и ЕС.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН оценил это заявление Юраша.