В НАТО призвали Украину продолжать реформы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран — членов альянса призывают Украину продолжать реализацию реформ в стране.

«НАТО продолжает оказывать мощную политическую и практическую поддержку. Члены альянса приветствовали прогресс, полученный в процессе реформ, и призывают Украину продолжать двигаться по этому пути», — цитирует его УНИАН.

Также Столтенберг добавил, что несколько стран НАТО продолжают помогать Украине с подготовкой военнослужащих.

Ранее украинское правительство одобрило годовую национальную программу Украина — НАТО.