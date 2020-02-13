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В НАТО призвали Украину продолжать реформы

13 февраля 2020, 18:39  •  60 • Украина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран — членов альянса призывают Украину продолжать реализацию реформ в стране.
 
РИА Новости
 

«НАТО продолжает оказывать мощную политическую и практическую поддержку. Члены альянса приветствовали прогресс, полученный в процессе реформ, и призывают Украину продолжать двигаться по этому пути», — цитирует его УНИАН.

Также Столтенберг добавил, что несколько стран НАТО продолжают помогать Украине с подготовкой военнослужащих.

Ранее украинское правительство одобрило годовую национальную программу Украина — НАТО.

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