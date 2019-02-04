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В НАТО признали: Присутствие военных кораблей в Черном море нарастает и будет нарастать

04 февраля 2019, 20:54  •  15 • В мире
В НАТО заявили, что за два года срок пребывания кораблей альянса в полтора раза увеличился. При этом, как отметила заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер, военный блок намерен еще больше улучшать собственные возможности в морском регионе.
НАТО увеличил сроки пребывания кораблей альянса в Черном море. По словам заместителя генсека альянса Роуз Гетемюллер, за прошедшие два года срок пребывания натовских кораблей в Черном море вырос в полтора раза – с 80 до 120 дней.
При этом она подтвердила заинтересованность военного блока в дальнейшем наращивании морского присутствия.
В частности, отметила Гетемюллер, у Североатлантического альянса есть намерение развивать партнерство в этом отношении как с Украиной, так и с Грузией. В данном контексте, добавила она, важно и проведение совместных учений.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс намерен наращивать сотрудничество с грузинскими Военно-морскими силами из-за озабоченности российским военным присутствием в Черном море, передает РИА Новости.
Россия, в свою очередь, в связи с возросшей активностью стран альянса у ее границ неоднократно заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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