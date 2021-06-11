В НАТО предложили навалиться на Россию всем миром

НАТО выкатила новый план победы над Россией. Для неё многочисленным странам - участникам Североатлантического альянса придётся научиться взаимодействовать друг с другом, чтобы устроить настоящий навал на армию России.

Как сообщает издание The National Interest, при втягивании США в крупномасштабную войну с Россией в Европе Пентагон попытается задействовать все возможные силы союзников. Для этого необходимо, чтобы взаимодействие было отработано не только на уровне командующих, но и вплоть до уровня отдельных подразделений в платформе.

Так, например, польский истребитель может заметить русский корабль в Балтике, найти находящийся поблизости эсминец США и передать ему координаты. Такую тактику сейчас прорабатывает Пентагон со своими союзниками.

Обозреватель издания Крис Осборн сообщает, что нынешняя задача НАТО - обустройство постоянно расширяющейся коммуникационной сети для связи всех членов альянса. Создание этого инструмента сейчас рассматривается Пентагоном как главная тактическая цель современной войны.