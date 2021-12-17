В НАТО поставили России двойной ультиматум

В заявлении НАТО в ультимативной форме указывается, что Альянс готов работать над мерами по укреплению доверия с Россией, но при условии, что Москва "предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости". Второй ультиматум касается мер против Москвы в случае "вторжения" России на Украину.

"Мы знаем о предложениях, которые Россия недавно представила по европейской безопасности", - говорится в документе.

Там же подчёркивается, что любой диалог с нашей страной "должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России".

В заявлении Североатлантического альянса стоит чёткий ультиматум в адрес Москвы: работать над мерами по укреплению диалога в НАТО согласны, но с одним условием: "Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости".

Фактически же от нашей страны добиваются отказа от права любого государства на свою защиту, на защиту своего суверенитета. Ведь "озабоченность" Альянса в первую очередь вызывает боеспособность русской армии, а слухи о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину лишь подогревают страхи НАТО.

Со своей стороны Москва не раз прочерчивала для НАТО "красные линии", выражая обеспокоенность активностью военных сил Альянса у границ нашей страны. Москва готова к диалогу, но как говорить с тем, кто не хочет слышать?

В НАТО выразили приверженность "праву всех стран определять своё будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства", заметив при этом, что отношения Альянса и Киева "касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса". В связи с последней в НАТО поставили России и второй ультиматум, пригрозив "масштабными последствиями" и "высокой ценой" Москве в случае "любого нападения на Украину".