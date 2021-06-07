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В НАТО посоветовали Украине не расстраиваться и продолжать "реформы"

07 июня 2021, 17:55  •  124 • Политика
Страны-участницы НАТО не могут прийти к единому знаменателю в вопросе о членстве Украины и Североатлантическом альянсе. При этом страну просят не расстраиваться и продолжать реформы. Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.
Во время видеоконференции "Демократия в действии" Джоанэ заявил, что для принятия решения по членству Украины в НАТО нужно прийти к консенсусу, которого сейчас не наблюдается. При этом заместитель генсека Североатлантического альянса заверил, что украинский вопрос будет решаться по принципу "открытых дверей".

Вопрос о членстве Украины в НАТО прозвучит на саммите Североалтлантического альянса 14 июня в Брюсселе. Также участники встречи обсудят вопрос вступления в организацию Грузии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стана надеется стать членом НАТО и обвинил руководство Североатлантического альянса в нерешительности в решении этого вопроса. По словам Зеленского, из-за этого снижается поддержка населением страны выбранного ранее евроатлантического курса.

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