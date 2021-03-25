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В НАТО пообещали усилить поддержку Украины и Грузии

25 марта 2021, 02:35  •  45 • Война
Украинские СМИ читают заклинания «НАТО нам поможет», а в Грузии ожидают «подходящего времени»
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в своём выступлении на пресс-конференции в Брюсселе, что Грузия и Украина, без сомнения, являются самыми близкими партнёрами НАТО в Черноморском регионе, поэтому в будущем альянс будет делать всё возможное для того, чтобы увеличить не только политическую, но и практическую помощь этим странам. Тем более что в программе НАТО-2030 одним из основных положений является укрепление взаимоотношений с союзниками.
«В наших интересах, чтобы наши соседи были стабильными и успешными. Украина и Грузия являются странами-аспирантами на членство в НАТО, и мы поддерживаем их усилия в имплементации реформ, чтобы они могли двигаться вперёд по евроатлантическому пути»,
– пообещал генсек в ходе пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел стран-членов альянса.
Столтенберг особо отметил тот факт, что обе страны – и Грузия, и Украина – оказывают помощь и поддержку альянсу при проведении различных военных операций.
Что касается постоянного наращивания американского присутствия в Черноморском регионе, то, по словам генсека, это происходит исключительно в ответ на «агрессивные действия» со стороны России. И в дальнейшем НАТО будет продолжать усиливать и расширять своё присутствие, как на земле, так и на воде и в воздухе, пообещал Столтенберг. А также проводить всё больше совместных военных учений, препятствием для которых в прошлом году стала пандемия коронавируса. В текущем же году будут приложены все усилия для того, чтобы и в условиях пандемии «активизировать сотрудничество с партнёрами и развёртывать боевые группы». Всё это будет делаться с одной-единственной целью – послать «чёткий сигнал» России, заверил Столтенберг.
«Мы сталкиваемся с серьёзными глобальными вызовами: дестабилизирующая деятельность России, угроза терроризма, кибернападения и распространение ядерного оружия, разрушительные технологии, подъём Китая, влияние глобального потепления и изменения климата на безопасность. Ни одна страна и ни один континент не могут справиться с этими вызовами в одиночку – только Европа и Северная Америка вместе, в составе НАТО»,
– заявил генсек альянса. Если перевести Столтенберга на понятный язык, это означает, что блок НАТО собрался противодействовать усилению России и Китая, и Украина с Грузией для этого понадобятся.
Украинские СМИ уже повторяют на все лады: «НАТО нам поможет!».
Символичным можно считать ответ главы офиса НАТО в Грузии Розалии Пуглис на вопрос журналиста, когда Грузия станет членом альянса.
«Когда придёт подходящее время. И уверяю – мы тогда отпразднуем это событие вместе с вами»,
– искренне пообещала Пуглис.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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