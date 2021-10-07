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В НАТО показали истинную цену заявлений о мире: МИД России о высылке дипломатов
07 октября 2021, 02:15 • 92 • Политика
Замглавы МИД Грушко прокомментировал высылку НАТО восьми дипломатов РФ. По его мнению, это показало истинную цену слов военного блока о желании помириться с Россией.
Высылка восьми русских дипломатов из НАТО показала истинную цену заявлениям военного блока о деэскалации отношений с Россией. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Речь идёт про сотрудников представительства России при альянсе. Восемь из них собираются выслать под предлогом "подозрений в убийствах и шпионаже". Таким образом, в НАТО останется лишь десять русских дипломатов.
Грушко напомнил, что буквально ещё вчера руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией. Также Москву призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия - НАТО и просили отправить русского посла в Брюссель.
- прокомментировал ситуацию Александр Грушко для газеты "Коммерсантъ".
Он добавил, что после грандиозного провала в Афганистане военному блоку снова вспомнили про любимую тему "российской угрозы".
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