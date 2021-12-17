В НАТО отреагировали на предложения России: Столтенберг назвал два условия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на предложения России о гарантиях безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на предложения России обсудить гарантии безопасности.

Глава военного блока сообщил в пятницу, 17 декабря, что получил предложения МИД России по гарантиям безопасности. В НАТО считают, что диалог между сторонами должен учесть "опасения альянса и мнение Украины".

Как отметил Столтенберг, альянс ясно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с Россией, также подчеркнул генсек. Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее Царьград сообщал, что МИД России опубликовал проект соглашения России и НАТО. По нему альянс обязуется не принимать Украину и другие страны.