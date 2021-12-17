|
В НАТО отреагировали на предложения России: Столтенберг назвал два условия
17 декабря 2021, 17:35 • 257 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на предложения России о гарантиях безопасности.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на предложения России обсудить гарантии безопасности.
Глава военного блока сообщил в пятницу, 17 декабря, что получил предложения МИД России по гарантиям безопасности. В НАТО считают, что диалог между сторонами должен учесть "опасения альянса и мнение Украины".
Как отметил Столтенберг, альянс ясно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с Россией, также подчеркнул генсек. Об этом сообщает "РИА Новости".
Ранее Царьград сообщал, что МИД России опубликовал проект соглашения России и НАТО. По нему альянс обязуется не принимать Украину и другие страны.
Подпишитесь на нас
257
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 декабря 2021, 09:05
|
14 декабря 2021, 00:20
|
17 декабря 2021, 06:30
|
11 декабря 2021, 07:30
|
17 декабря 2021, 00:40
|
12 декабря 2021, 01:00
|
11 декабря 2021, 09:15