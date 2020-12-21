В НАТО опровергли слова Макрона

Эммануэль Макрон. Фото: JB Autissier / Panoramic via www/www.globallookpress.com

В альянсе заметили исходящую от России и Китая потенциальную угрозу

Президент Франции Эммануэль Макрон поторопился хоронить НАТО, когда объявил о "смерти мозга" альянса. Немного усилий – и главную военную силу в мире удалось возродить. К такому мнению пришла бывший заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер, анализируя доклад "НАТО-2030".

По мнению американки, политические структуры НАТО всегда отставали от военных, были менее гибкими. Поэтому, когда потребовалась военная мобилизация после "агрессии" России в Крыму в 2014 г., все члены альянса быстро перевели свои вооруженные силы в режим высокой готовности и могли дать немедленный отпор в случае необходимости. Но не было понимания, как действовать дальше, если Москва не станет атаковать. Это дало основание Макрону заявить о смерти НАТО и призвать европейцев подумать самим о своей безопасности, не надеясь на альянс.

Однако сейчас все изменилось. Доклад "НАТО-2030" четко определяет стратегию альянса, чтобы обезопасить своих участников и союзников от потенциальных угроз в будущем. Россия признается военной силой, которая упорно стремится нанести ущерб на периферии НАТО и которой надо противостоять превентивными мерами.

Серьезным вызовом назван также Китай. Причем речь не столько о его растущей военной мощи в Южно-Китайском море, сколько о его действиях в Европе. В частности, обращается внимание на то, что КНР планомерно получает контроль над транспортной инфраструктурой в странах ЕС. В будущем это может опасно ограничить НАТО свободу передвижения.

Осознание новой реальности, новых угроз и вызовов – шаг к подготовке ответных мер. Они могут быть прописаны в новой стратегии НАТО. Генсек альянса уже получил рекомендации специалистов, ему осталось только выбрать лучшие. Но в любом случае Макрон уже получил доказательства, что мозг НАТО жив, пишет Геттемюллер в своей статье в издании Politico.

О том, что НАТО переживает "смерть мозга", Макрон заявил в ноябре 2019 года. Это вызвало резкое неприятие внутри альянса, особенно со стороны США. Но к словам французского лидера, видимо, прислушались. В декабре 2020 г. на конференции глав МИД стран организации были озвучены рекомендации по реформированию альянса "НАТО – 2030".