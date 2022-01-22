В НАТО объяснили отказ в выводе войск из Болгарии и Румынии по требованию России

В Североатлантическом альянсе против разделения стран на первый и второй класс внутри него

В Североатлантическом альянсе отрицательно оценили предложение России по выводу войск НАТО из Болгарии и Румынии. По словам официального представителя Оаны Лунгеску, такая возможность означала бы, что в альянсе страны подразделяются на первый и второй класс, и в НАТО такой подход однозначно не приемлют, а потому выступают против предложения России по Болгарии и Румынии. Такую позицию Лунгеску высказала в комментарии "РИА Новости".

Напомним, из заявления внешнеполитического ведомства России следует, что предложения Москвы по гарантиям безопасности содержат в себе вывод военных подразделений НАТО из указанных двух стран, поскольку Болгария и Румыния стали членами альянса лишь после 1997 года.

Помимо этого Оана Лунгеску подчеркнула, что НАТО продолжит усиливать коллективную оборону, реагируя, таким образом, на ухудшение ситуации с безопасностью.