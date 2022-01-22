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В НАТО объяснили отказ в выводе войск из Болгарии и Румынии по требованию России

22 января 2022, 04:55  •  42 • Политика
В Североатлантическом альянсе против разделения стран на первый и второй класс внутри него
В Североатлантическом альянсе отрицательно оценили предложение России по выводу войск НАТО из Болгарии и Румынии. По словам официального представителя Оаны Лунгеску, такая возможность означала бы, что в альянсе страны подразделяются на первый и второй класс, и в НАТО такой подход однозначно не приемлют, а потому выступают против предложения России по Болгарии и Румынии. Такую позицию Лунгеску высказала в комментарии "РИА Новости".
Напомним, из заявления внешнеполитического ведомства России следует, что предложения Москвы по гарантиям безопасности содержат в себе вывод военных подразделений НАТО из указанных двух стран, поскольку Болгария и Румыния стали членами альянса лишь после 1997 года.
Помимо этого Оана Лунгеску подчеркнула, что НАТО продолжит усиливать коллективную оборону, реагируя, таким образом, на ухудшение ситуации с безопасностью.

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