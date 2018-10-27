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В НАТО не рвемся: Сербия отказалась предавать Москву ради Столтенберга

27 октября 2018, 08:24  •  67 • В мире
Депутат сербского парламента Йован Палалич прокомментировал слова генсека Йенса Столтенберга о ситуации в Югославии в 1999 году.
Сербская народная партия не поддержит дальнейшее углубление сотрудничества с НАТО. Об этом заявил генсек партии и депутат парламента страны Йован Палалич.
По его словам, оправдания по поводу Югославии в 1999 году, прозвучавшие от генсека НАТО Йенса Столтенберга, в Сербии не принимают. Генсек НАТО в самом центре Белграда выступил со скандальным заявлением, заметил он.
«Никаким образом нельзя оправдать агрессию, совершенную вопреки международному праву и какому-либо решению Совета Безопасности ООН против народа», - подчеркнул политик в комментарии «Парламентской газете».
Он отметил, что Сербия сейчас, после тех трагических событий, занимает нейтральную позицию - находясь фактически между НАТО и рамками ОДКБ.
Как подчеркнул Палалич, Белград на текущем этапе должен поднять на более высокий уровень сотрудничество с Организацией Договора о коллективной безопасности, на тот уровень, что и с НАТО.
Фактически страна является военно-нейтральным государством, указал парламентарий.
При этом, указал он, Сербия не стремится к дальнейшему углублению сотрудничества с НАТО. Во всяком случае, пояснил политик, Сербская народная партия и ее сторонники не выступают за это.

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