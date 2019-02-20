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В НАТО назвали недопустимыми "угрозы России" в послании Путина

20 февраля 2019, 20:24  •  248 • Политика
Представители НАТО сообщили, что "приняли к сведению" заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил зампредставителя Альянса, подчеркнув, что "угрозы России" в адрес альянса являются "недопустимыми".
Кроме того, представитель Североатлантического альянса заявил, что Москва должна "вернуться" к соблюдению ДРСМД.
Напомним, в сегодняшнем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена развернуть виды вооружений, способных быть использованными не только в отношении территорий, с которых будет исходить прямая угроза, но и в отношении тех стран, где будут находиться центры принятия решений по применению угрожающих ракетных комплексов.

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