В НАТО назвали недопустимыми "угрозы России" в послании Путина

Представители НАТО сообщили, что "приняли к сведению" заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил зампредставителя Альянса, подчеркнув, что "угрозы России" в адрес альянса являются "недопустимыми".

Кроме того, представитель Североатлантического альянса заявил, что Москва должна "вернуться" к соблюдению ДРСМД.

Напомним, в сегодняшнем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена развернуть виды вооружений, способных быть использованными не только в отношении территорий, с которых будет исходить прямая угроза, но и в отношении тех стран, где будут находиться центры принятия решений по применению угрожающих ракетных комплексов.