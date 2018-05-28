В НАТО назвали главные темы заседания Совета альянса с Россией

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Ситуация на Украине, военная деятельность в Европе, повышение ее транспарентности и снижение военных рисков станут главными темами заседания Совета Россия - НАТО (СРН) 31 мая. Об этом сообщил в понедельник ТАСС чиновник альянса.

"Мы ожидаем, что темы будут включать ситуацию на Украине и вокруг нее, в том числе полное выполнение минских соглашений; вопросы, касающиеся различных видов военной деятельности в Европе (имеются в виду учения, полеты военной авиации или разные виды передислокации сил - прим. ТАСС), военной транспарентности и снижения рисков в целях уменьшения напряженности, повышения стабильности и безопасности в Европе", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, в частности, ожидается что российская сторона задаст альянсу вопросы по планируемым на осень 2018 года крупнейшим за период после холодной войны стратегическим учениям Trident Juncture 2018, которые пройдут в Норвегии с участием всех видов вооруженных сил и свыше 40 тыс. военных стран альянса и государств партнеров.