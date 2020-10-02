В НАТО назвали будущего победителя в войне за Нагорный Карабах

В войне за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией победителем выйдет последняя, считает военная разведка НАТО. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что у конфликта в Нагорном Карабахе очень высокий потенциал негативного развития событий, так как ни Баку, ни Ереван не готовы идти ни на какие уступки друг другу. И кто бы в итоге ни вышел победителем, результат негативно скажется на стабильности в регионе, считают в НАТО.

Разведка Североатлантического альянса некоторое время назад проводила оценку обстановки и ставила на победу Еревана в войне, - сообщает Bloomberg.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ситуация грозит последствиями не только в регионе, но и в мире. Так, экономист предрёк обвал рубля в случае выхода из-под контроля событий в Карабахе, пишет URA.RU.