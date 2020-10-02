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В НАТО назвали будущего победителя в войне за Нагорный Карабах

02 октября 2020, 10:25  •  30 • Политика
Разведка НАТО предсказала, кто победит в Нагорном Карабахе. В Североатлантическом альянсе ставят на победу Еревана и предрекают усиление нестабильности в регионе.
В войне за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией победителем выйдет последняя, считает военная разведка НАТО. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что у конфликта в Нагорном Карабахе очень высокий потенциал негативного развития событий, так как ни Баку, ни Ереван не готовы идти ни на какие уступки друг другу. И кто бы в итоге ни вышел победителем, результат негативно скажется на стабильности в регионе, считают в НАТО.
Разведка Североатлантического альянса некоторое время назад проводила оценку обстановки и ставила на победу Еревана в войне, - сообщает Bloomberg.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ситуация грозит последствиями не только в регионе, но и в мире. Так, экономист предрёк обвал рубля в случае выхода из-под контроля событий в Карабахе, пишет URA.RU.

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