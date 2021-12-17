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В НАТО готовятся ввести войска на Украину: Политолог о последнем заявлении Столтенберга

17 декабря 2021, 23:25  •  81 • Политика
Генсек Йенс Столтенберг призвал НАТО быть готовыми к худшему в ситуации на Украине. "Это информационное прикрытие и провокация. То, что они собираются вводить войска на Украину, уже очевидно", - уверен политолог Семён Уралов.
В ситуации на Украине странам Североатлантического альянса необходимо верить в лучшее, но готовиться к худшему развитию событий, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова прокомментировал политолог Семён Уралов.
Генсек НАТО вновь обвинил Россию в "усилении военной активности" у границ Украины. Также Столтенберг рассказал, что военный блок увеличил свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением.
По мнению политолога Семёна Уралова, заявления генсека НАТО ни что иное, как информационная кампания-прикрытие для ввода американских и британских войск на Украину. Также НАТО готовится отправить военный контингент в Польшу, в Прибалтику и, возможно, в Болгарию.
Это информационное прикрытие и провокация. То, что они собираются вводить войска на Украину, уже очевидно,
- сказал политэксперт в эфире радио Sputnik.
Напомним, что западные СМИ уже продолжительное время раздувают панику на тему "вторжения России на Украину", натягивая и искажая факты. В Германии вообще дошли до того, что опубликовали карту захвата Украины.

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