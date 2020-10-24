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В НАТО через Турцию: Эрдоган захватывает Украину

24 октября 2020, 19:40  •  45 • В мире
Cотрудничество Турции с Украиной в ключевых проектах оборонной промышленности, похоже, приближается к стратегическому партнёрству, которое может бросить вызов позиции России в Черноморском регионе.
Автор:
Метин Гурчан
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.
В то время как турецкие военные испытывали российские системы С-400 на Черноморском побережье 16 октября, президент Реджеп Тайип Эрдоган принимал своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Стамбуле для переговоров о развитии сотрудничества в оборонной промышленности. Новый набор соглашений, подписанных на встрече, подчёркивает, как оборонные связи Турции с Украиной процветали в последние годы на фоне её непростых отношений с Россией, которые чередовались между сотрудничеством и соперничеством.

Турция – Украина: курс на стратегическое партнёрство

Выступая после церемонии подписания, Эрдоган заявил:
Турция рассматривает Украину как ключевую страну для установления стабильности, безопасности, мира и процветания в регионе.
Зеленский ответил, что договорённости проложили путь для "новых возможностей". Сотрудничество в оборонной промышленности, добавил он, "важно для развития нашего стратегического партнёрства".
Высказывания двух лидеров вряд ли можно свести к дипломатическим банальностям. Украина сегодня выделяется как главный партнёр Турции в ряде важнейших военных технологий, таких как турбовинтовые и дизельные двигатели, авионика, беспилотные летательные аппараты, противокорабельные и крылатые ракеты, радиолокационные системы и системы наблюдения, космические и спутниковые технологии, робототехнические системы, активные и пассивные системы броневой защиты, ракетные двигатели и системы наведения. Технологическое сотрудничество между двумя сторонами резко возросло за последние два года, заложив основу для научно-технического альянса с далеко идущими последствиями для геополитического баланса сил в Черноморском бассейне.
Знаковая сделка 2018 года по покупке Украиной турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 заложила основу для расширения сотрудничества и оказала стимулирующий эффект доверия между двумя странами. По словам турецкого эксперта по оборонной промышленности, который внимательно следит за этим вопросом, турецкие и украинские компании в настоящее время работают примерно над 50 совместными оборонными проектами.
Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress
Многие в Анкаре считают, что совместное предприятие между Baykar Makina, производителем беспилотников Bayraktar, и Укрспецэкспортом, украинской государственной компанией по торговле оружием, наконец-то решит давние недостатки турецкой оборонной промышленности в производстве двигателей.

Встреча за встречей

В январе в Киеве состоялась седьмая встреча по сотрудничеству в оборонной промышленности Турции и Украины – ещё одно знаковое событие, которое проложило путь к передаче технических знаний между двумя сторонами для создания синергии в области важнейших военных технологий. Визит Эрдогана на Украину в феврале и его решение выделить Украине 40 миллионов долларов на поддержку исследований и разработок в области двигателестроения стали ещё одним толчком для развития двусторонних связей в оборонной сфере. В ходе визита стороны открыли новую главу сотрудничества – космические и разведывательные спутниковые технологии. Украина согласилась передать технические знания Турции, чтобы поддержать молодое космическое агентство Турции и лабораторию спутниковых исследований и разработок в "Рокетсане", ведущем государственном производителе ракет и ракетных двигателей и спутников Турции.
В конце августа заместитель премьер-министра Украины по стратегическим отраслям Олег Уруский посетил Анкару с визитом, который ознаменовал собой ещё один поворотный момент. Партнёрство между двумя странами превратилось в альянс в области критических оборонных технологий, предполагающий продажу около четверти акций украинского производителя двигателей "Мотор Сич" турецким фирмам в сочетании с условиями передачи ноу-хау, продажу Турцией Украине противокорабельных ракет класса "земля-море" Atmaca дальностью действия 200 километров (124 мили) – это рывок, который может изменить геостратегический баланс в Черноморском регионе за счёт России, если и Украина, и Турция разместят эти системы на своих береговых линиях – а также закупка Украиной систем радиолокационного наблюдения и связи производства Aselsan для модификации танков и противоминной техники.
Уруский и глава турецкого агентства оборонной промышленности Исмаил Демир подписали соглашение, закладывающее основу для сотрудничества, включая передачу технических знаний в области космических и спутниковых технологий, разработку крылатых ракет большой дальности, украинскую помощь в разработке реактивных двигателей в турецком проекте истребителя TFX, запуск совместной программы беспилотных летательных аппаратов большой дальности и дальнейшие возможности сотрудничества для турецких государственных фирм TUSAS и Roketsan.

На земле, в небесах и на море

Во время визита Зеленского 16 октября стороны обсудили передачу украинских технологий центру космических исследований и разработок Roketsan, конкретный шаг, позволяющий наладить партнёрство в области критических двигателестроительных и космических технологий, а также то, как Украина может помочь в преодолении затянувшейся проблемы двигателей в турецком национальном танковом проекте "Алтай", включая перспективу поставок Украиной дизельных двигателей и других компонентов первой партии танков.
Турция нуждается в украинском самолёте Ан-178. Фото: sparrowvl/ Shutterstock.com
Между тем Турция нуждается в новом самолёте для наращивания своего военно-транспортного флота, который включает в себя устаревшие самолёты, такие как С-160. Недавнее военное участие Турции в Ливии и других зонах конфликта подчеркнуло настоятельную потребность в воздушном судне с реактивным двигателем, и украинский самолёт Ан-178 рассматривается в качестве одного из вариантов.
По данным турецких источников, осведомлённых в этом вопросе, турецкая сторона официально подтвердила своё желание разработать совместный разведывательный спутник с Украиной во время визита Зеленского. Турецкий государственный разработчик военного программного обеспечения Havelsan и крупнейший украинский оборонный холдинг "Укроборонпром" уже подписали соглашение о сотрудничестве в области производства спутниковой техники.
Стороны также начали обсуждение перспектив совместного обслуживания кораблей и даже закупки Украиной турецких фрегатов типа MILGEM и канонерских лодок в рамках усилий по омоложению стареющего украинского военно-морского флота, сообщают источники.
Для Турции стратегическое партнёрство с Украиной обещает выход из длительных трудностей в её оборонных отношениях с западными партнёрами, включая проблемы в обеспечении технических знаний и совместного производства, а также запреты на экспорт в третьи страны, когда речь заходит о военной продукции, произведённой с использованием иностранных ресурсов. Таким образом, Турция надеется добиться внутреннего производства важнейших военных технологий и получить свободу действий в экспорте.
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Двустороннее сотрудничество в области оборонной промышленности может привести к совместным военным учениям и тренировкам, повышающим оперативную совместимость турецких и украинских военных – перспектива, которая может изменить геостратегический баланс в Черноморском регионе. Москва, несомненно, внимательно следит за растущим турецко-украинским сближением.
Автор – бывший военный советник Турции в Афганистане, Казахстане, Киргизии и Ираке (2002–2008 гг.), независимый аналитик в области безопасности.
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

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