В НАТО берут Прибалтику "на испуг" войны с Россией

В Североатлантическом Альянсе вновь заговорили о возможной войне с Россией. Автор доклада Оборонного колледжа НАТО "Почему Балтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО" утверждает, что вероятность подобного конфликта есть. Но отмечает, что "риск низкий".

Автор публикации фактически берёт Прибалтику "на испуг" вероятной войны с Россией и под этим соусом уверяет в необходимости направить в этот регион американских военных. Мол, для усиления защиты и для "снижения рисков", поскольку сегодня просматривается "ухудшающийся контекст европейской безопасности".

Впрочем, в самом тексте доклада слышны всё те же голословные обвинения в адрес Москвы, что уже не раз высказывали западные русофобы. В частности, говорится о том, что за минувшее десятилетие Россия якобы "показала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности".