|
В НАТО берут Прибалтику "на испуг" войны с Россией
22 июня 2019, 11:54 • 42 • Политика
В докладе Оборонного колледжа НАТО "Почему Балтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО" по пунктам объясняется, почему именно в этот регион нужно направить американских военных. И фактически берут Прибалтику "на испуг" возможной войны с Россией, отметив, что хоть риск и низок, но вероятность военного конфликта есть.
В Североатлантическом Альянсе вновь заговорили о возможной войне с Россией. Автор доклада Оборонного колледжа НАТО "Почему Балтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО" утверждает, что вероятность подобного конфликта есть. Но отмечает, что "риск низкий".
Автор публикации фактически берёт Прибалтику "на испуг" вероятной войны с Россией и под этим соусом уверяет в необходимости направить в этот регион американских военных. Мол, для усиления защиты и для "снижения рисков", поскольку сегодня просматривается "ухудшающийся контекст европейской безопасности".
Впрочем, в самом тексте доклада слышны всё те же голословные обвинения в адрес Москвы, что уже не раз высказывали западные русофобы. В частности, говорится о том, что за минувшее десятилетие Россия якобы "показала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июня 2019, 02:39
|
15 июня 2019, 23:54
|
21 июня 2019, 03:24
|
19 июня 2019, 05:54
|
16 июня 2019, 21:12
|
20 июня 2019, 01:24
|
15 июня 2019, 12:40