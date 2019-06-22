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В НАТО берут Прибалтику "на испуг" войны с Россией

22 июня 2019, 11:54  •  42 • Политика
В докладе Оборонного колледжа НАТО "Почему Балтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО" по пунктам объясняется, почему именно в этот регион нужно направить американских военных. И фактически берут Прибалтику "на испуг" возможной войны с Россией, отметив, что хоть риск и низок, но вероятность военного конфликта есть.
В Североатлантическом Альянсе вновь заговорили о возможной войне с Россией. Автор доклада Оборонного колледжа НАТО "Почему Балтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО" утверждает, что вероятность подобного конфликта есть. Но отмечает, что "риск низкий".
Автор публикации фактически берёт Прибалтику "на испуг" вероятной войны с Россией и под этим соусом уверяет в необходимости направить в этот регион американских военных. Мол, для усиления защиты и для "снижения рисков", поскольку сегодня просматривается "ухудшающийся контекст европейской безопасности".
Впрочем, в самом тексте доклада слышны всё те же голословные обвинения в адрес Москвы, что уже не раз высказывали западные русофобы. В частности, говорится о том, что за минувшее десятилетие Россия якобы "показала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности".

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