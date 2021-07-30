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В NASA за день до полёта отказались от запуска Starliner

30 июля 2021, 01:55  •  83 • В мире
После стыковки модуля "Наука" в NASA заявили, что пока отложат запуск к МКС космического корабля Starliner.
В США заявили, что полёт корабля Starliner пока откладывается из-за инцидента, случившегося после стыковки модуля "Наука". Как говорится в сообщении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, намеченный на пятницу полёт перенесён до детального изучения ситуации.
В сообщении NASA сказано, что экипаж МКС проведёт необходимые проверки прибывшего модуля "Наука", после чего будет принято решение о запуске.
Ранее в NASA сообщили, что после стыковки модуля "Наука" этим утром с МКС его двигатели непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск), изменив высоту станции на 45 градусов. Ситуация не угрожала экипажу.
Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией вечером 31 июля.

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