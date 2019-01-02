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В NASA ответили на критику по поводу приглашения Рогозина

02 января 2019, 12:39  •  93 • Политика
В NASA уверяют, что подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается. Таким образом авиакосмическое агентство ответило на претензии со стороны высокопоставленных американских деятелей по поводу приглашения находящегося под действием санкций российского чиновника.
Пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс в комментарии для СМИ заявила, что американское аэрокосмическое агентство продолжает подготовку к визиту главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, несмотря на резкую критику со стороны ряда высокопоставленных американских деятелей.
Недовольство как демократов, так и некоторых республиканцев вызвал тот факт, что NASA пригласило Рогозина к участию в двустороннем саммите на территории США, несмотря на то, что он, как российский чиновник, находится под действием американских санкций.
Пауэрс напомнила, что российско-американское сотрудничество продолжается вот уже полвека, а недавно директор NASA Джим Брайденстайн побывал в России и наблюдал за работой Роскосмоса.
Комментарий представителя NASA изданию Politico переводит 360TV.

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