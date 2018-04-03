«В нарушение всех правил»: над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ обнаружены высоковольтные провода

Над батутным центром кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» в нарушение правил были проложены высоковольтные провода. Именно там и произошло возгорание, заявили в Следственном комитете России. Пучок кабелей буквально свисал над бассейном с мягкими кубиками. По версии криминалистов, к пожару привело короткое замыкание. Ранее такое же предположение выдвинул один из инструкторов детской площадки, который был очевидцем трагедии. Он заявил, что огонь возник именно в батутной яме, а его причиной могла стать искра с потолка, где проходили провода. Как продвигается расследование причин пожара в «Зимней вишне» — в материале RT.

Через потолок над детской игровой зоной в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» проходили высоковольтные кабели, что является явным нарушением техники безопасности. Об этом главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину было доложено во время его поездки в Кемерово 31 марта.

По итогам поездки Бастрыкина СК опубликовал 2 апреля ролик, в котором проясняются некоторые моменты расследования. В частности, в сюжете говорится, что пожар в торгово-развлекательном центре начался именно на батутной площадке, над которой электрические кабели буквально свисали.

«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены транзитом через зал (батутного центра. — RT). Причина пожара, предположительно, — короткое замыкание», — заявил один из членов следственной группы.

Ранее предположение о коротком замыкании высказывал и один из очевидцев — инструктор игровой зоны Сергей Сочинский. В своих показаниях он подчеркнул, что возгорание возникло в батутной яме, наполненной мягкими поролоновыми кубиками. Над ней же «был целый пучок кабелей».

«Пожар начался внезапно: загорелась середина кучи — и огонь распространялся моментально», — говорится в показаниях, которые дал суду Сочинский.

Ждали помощи

Помимо этого, в следственной группе подтвердили, что большинство людей погибли в кемеровском ТЦ от отравления продуктами горения. В частности, речь идёт о тех, кто оказался заперт в одном из кинозалов «Зимней вишни».

«Они не могли выйти. Перед этой дверью (запертого кинозала. — RT) — самая большая группа погибших. Почему никто не догадался войти в ту дверь (непонятно. — RT)», — сказал один из следователей.

В сюжете СК отмечается, что по одной из версий взрослые и дети, которые смотрели мультфильм в кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно эти действия рекомендованы во всех инструкциях по действиям во время пожара. Однако помощь к ним опоздала.

Об этом же ранее рассказал мужчина, который был в том кинозале и пытался привести спасателей. По его словам, после того как дым начал распространяться по торговому центру, зрители сами закрылись в зале.

«Чтобы дым не шёл из коридора в зал, мы закрыли двери и заткнули щели тряпками и одеждой», — цитировали его РИА Новости.

Мужчина оставил в зале двух своих маленьких дочек и попытался добраться до помощи, однако потерял по дороге сознание, и кто-то вынес его из горящего ТЦ.

Версия поджога не подтверждается

Между тем управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок уверена, что причиной пожара стал поджог. При этом в своих доводах она также опирается на показания инструктора Сочинского.

«У меня есть версия, я уверена в том, что так и случилось. Сотрудник, которого я спрашивала, где возник пожар, — инструктор детского аттракциона — услышала в этот момент хлопок, повернулась на хлопок и увидела столб огня, огромный столб огня. Это поролоновая куча рядом с батутами. Следовательно, я считаю, что это был поджог», — заявляла она 27 марта.

Двумя днями ранее, сразу после трагедии, в пользу же этой версии высказывался первый замгубернатора Владимир Чернов.

«Очаг — батутная комната. Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка. Вот в этой батутной воспламенение началось с поролона — прямо в батутном бассейне, который просто вспыхнул, как порох», — говорил он.

Однако следствие не нашло подтверждения их словам. Как отметил глава СК, после опроса посетителей ТЦ выяснилось, запах горящей проводки наблюдался в развлекательном комплексе ещё за сутки до пожара.

«Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили, что мы приходили, были случаи, гас свет, были запахи горящей проводки. Уже сами посетители, которые чувствовали: что‑то не в порядке. То есть там периодически возникали какие‑то проблемы. Но, видимо, так с ними свыклись и посетители, и хозяева, что как‑то особенно внимания не обращали на это», — заявлял Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным 28 марта.

Жалоба на арест

В настоящий момент по делу о пожаре в «Зимней вишне», который произошёл 25 марта и унёс жизни 64 человек, арестованы семь фигурантов. Трое из них уже обжаловали решение суда о заключении их под стражу.

Среди них — управляющая ТЦ Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор», которая разработала систему противопожарной безопасности в кемеровском торговом центре Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин.

Между тем полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло пообещал жителям Кемерова, что вся имеющаяся у следствия информация по причинам трагедии и ответственным за неё будет оглашаться по мере возможности.

«Всё, что можно открыть, и даже больше, мы открываем (общественности. — RT). Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели. По возможности всё, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось — закрыли дверь или не закрыли и так далее, — будет (Следком. — RT) до вас доводить в открытую. Но есть понятие тайны следствия», — сказал он 2 апреля.