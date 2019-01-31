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В Народном фронте заявили о поддержке выдвижения Яценюка в президенты
31 января 2019, 15:54 • 106 • Украина
Глава фракции «Народный фронт» в Верховной раде Максим Бурбак заявил, что актив партии высказался в поддержку выдвижения её лидера, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, кандидатом на президентских выборах.
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в президенты Украины. Это стало понятно, когда Арсений Яценюк встречался в декабре с партактивом в регионах», — заявил Бурбак.
Он добавил, что съезд делегатов партии состоится 2 февраля.
В октябре суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении Яценюка по подозрению в растрате государственных средств в крупном размере и отмывании доходов.
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