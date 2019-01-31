В Народном фронте заявили о поддержке выдвижения Яценюка в президенты

Глава фракции «Народный фронт» в Верховной раде Максим Бурбак заявил, что актив партии высказался в поддержку выдвижения её лидера, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, кандидатом на президентских выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в президенты Украины. Это стало понятно, когда Арсений Яценюк встречался в декабре с партактивом в регионах», — заявил Бурбак.

Он добавил, что съезд делегатов партии состоится 2 февраля.

В октябре суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении Яценюка по подозрению в растрате государственных средств в крупном размере и отмывании доходов.