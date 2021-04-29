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В намерениях Судана отказаться от сделки с Россией усомнились: "Не спешу выбрасывать белый флаг"
29 апреля 2021, 04:10 • 27 • Политика
МИД Судана ответил на данные о приостановке соглашения по базе ВМФ России. В ведомстве не имеют официальной информации. В этой связи военный обозреватель КП Виктор Баранец призвал не выбрасывать белый флаг раньше времени.
В МИД Судана заявили, что не имеют официальной информации о приостановке соглашения по базе ВМФ России, о которой сообщает канал Al Arabiya. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель КП полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
Он отмечает, что если информация в итоге подтвердится, то это будет говорить о том, что Соединённые Штаты Америки перехватили и нажали на Судан так, чтобы он отказался от соглашения с Россией о строительстве военной базы. Эксперт напомнил, что уже на протяжении многих месяцев политики, дипломаты, разведчики США выкручивали руки с хрустом суданским властям, чтобы они отказались от решения устроить на своей территории российскую военную базу.
- объяснил Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Он добавил, что если информация о приостановке соглашения по базе ВМФ России в Судане подтвердится, то для Москвы это нехороший сигнал. Во-первых, это будет означать, что власти России где-то недоработали. А во-вторых, это будет означать, что Америка явно сделала предложение, от которого Судан не смог отказаться.
- подчеркнул Виктор Баранец.
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