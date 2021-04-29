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В намерениях Судана отказаться от сделки с Россией усомнились: "Не спешу выбрасывать белый флаг"

29 апреля 2021, 04:10  •  27 • Политика
МИД Судана ответил на данные о приостановке соглашения по базе ВМФ России. В ведомстве не имеют официальной информации. В этой связи военный обозреватель КП Виктор Баранец призвал не выбрасывать белый флаг раньше времени.
В МИД Судана заявили, что не имеют официальной информации о приостановке соглашения по базе ВМФ России, о которой сообщает канал Al Arabiya. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель КП полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
Он отмечает, что если информация в итоге подтвердится, то это будет говорить о том, что Соединённые Штаты Америки перехватили и нажали на Судан так, чтобы он отказался от соглашения с Россией о строительстве военной базы. Эксперт напомнил, что уже на протяжении многих месяцев политики, дипломаты, разведчики США выкручивали руки с хрустом суданским властям, чтобы они отказались от решения устроить на своей территории российскую военную базу.
Это можно считать ещё одним проявлением антироссийской политики Соединённых Штатов Америки на данном континенте. Это говорит о том, что решение России построить свою базу в Судане очень серьёзно задевало стратегические интересы США в этом регионе,
- объяснил Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Он добавил, что если информация о приостановке соглашения по базе ВМФ России в Судане подтвердится, то для Москвы это нехороший сигнал. Во-первых, это будет означать, что власти России где-то недоработали. А во-вторых, это будет означать, что Америка явно сделала предложение, от которого Судан не смог отказаться.
Но я не спешу выбрасывать белый флаг. Потому что сейчас очень много лжи. Очень много провокаций,
- подчеркнул Виктор Баранец.

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