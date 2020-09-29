В Нагорном Карабахе сообщили о десятках смертей за два дня боёв с Азербайджаном

В Минобороны Нагорного Карабаха сообщили, что за два дня эскалации погибли 84 военных республики. При этом, как отметил президент непризнанного государства Араик Арутюнян, преимущества нет ни у одной из сторон конфликта.

Он пояснил, что тактических преимуществ нет, однако карабахские военные нанесли существенный удар по позициям Азербайджана. Речь идёт о потерях как в военной технике, так и в живой силе, уточнил Арутюнян.

По словам главы республики, Баку со своей стороны задействовал всё имеющееся вооружение. Однако Нагорный Карабах при поддержке Армении не намерен сдаваться.

"Для нас приоритетом является безопасность, мы должны выиграть в этой войне", - заявил лидер региона.

По его словам, сейчас военные Нагорного Карабаха бьются против турецко-азербайджанского тандема. Ранее в СМИ появилась информация, будто в регионе был сбит военный самолёт Азербайджана, но в Баку эту информацию опровергли.

Напомним, что эскалация конфликта произошла в минувшие выходные. Армения и Азербайджан обменялись взаимными претензиями о том, кто начал огневую стычку.

В Нагорном Карабахе и Армении уже введено военное положение и объявлена мобилизация. Азербайджан в свою очередь заручился поддержкой Анкары. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее потребовал от Еревана покинуть спорные территории в Нагорном Карабахе.