В Нагорном Карабахе проиграл Евросоюз – эксперт

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По репутации ЕС нанесен ощутимый удар

Победителями в Нагорном Карабахе стали Россия и Турция. В этом убежден глава программы "Большая Европа" при Евросовете Нику Попеску. Главной проигравшей стороной он считает Евросоюз.

Азербайджан и Армения, по оценке эксперта, получили как плюсы, так и минусы. В частности, Баку утвердился в некоторых районах Карабаха, но – ценой российского военного присутствия в регионе. Теперь РФ имеет возможность влиять на внутреннюю политику и сферу безопасности Азербайджана, как было с Грузией после событий в Южной Осетии 2008 г., считает Попеску.

Армения сохранила контроль над частью Нагорного Карабаха, но понятно, что сохранить его она без помощи России уже не сможет. Это делает Ереван еще более зависимым от Москвы, которая наверняка этим воспользуется, заставляя идти болезненные уступки во внутренней и внешней политике.

Россия, таким образом, упрочила свое влияние в регионе. У Анкары – свой повод для гордости:

"Турецкие военные и беспилотники получили хорошую рекламу, а сама Турция завоевала репутацию державы, которая – в отличие от России – реально поддерживает своих союзников",

– приводит американское издание Politico мнение эксперта.

Что касается ЕС, то он проиграл по всем фронтам. Во-первых, окружающие его страны укрепились во мнении, что решающую роль в политике играют "бесцеремонные военные действия". Во-вторых, ЕС становится бесполезен на международной арене. Его попытки решать все проблемы дипломатическим и экономическим способом больше не срабатывают.

Чтобы вернуть себе значимость, ЕС придется или вмешиваться в каждый военный конфликт, или начать налаживать партнерские связи со странами на юге и востоке в военной сфере, разведке и кибербезопасности. Только когда Европа станет силой, влияющей на региональную и глобальную безопасность, к ее голосу вновь начнут прислушиваться, уверен эксперт.

Вооруженные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Серия переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию, в том числе в Москве, Женеве, Вашингтоне на ситуацию не повлияла. Соглашения об перемирии удалось достичь лидерам России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября. после